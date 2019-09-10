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Споживання жирної їжі впливає на мозок

Дієти з високим вмістом жиру впливають на мозок — учені (ІНФОГРАФІКА)

10 вер 2019, 08:39
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Нездорова дієта може спричиняти неврологічні зміни в мозку.

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Дієти з високим вмістом жиру сприяють порушенням в області гіпоталамуса мозку, який впливає на метаболізм та вагу тіла. Про це свідчать результати нещодавнього дослідження учених з Єльского університету (США), повідомляє прес-служба вишу.

Учені встановили, що запалення в гіпоталамусі виникає вже через три дні після вживання дієти з високим вмістом жиру, ще до того, як організм почне проявляти ознаки ожиріння.

Нас заінтригувало те, що це дуже швидкі зміни, які відбуваються ще до зміни маси тіла, і ми хотіли зрозуміти основний клітинний механізм, — зазначають дослідники.

Під час експериментів на тваринах дослідники спостерігали гіпоталамічне запалення у піддослідних, котрі перебували на дієті з високим вмістом жиру. Учені виявили, що зміни у фізичній структурі відбуваються серед мікрогліальних клітин тварин. Ці клітини виступають першою лінією захисту в центральній нервовій системі, яка регулює запалення.

Учені встановили, що активізація мікроглії (імунних клітин мозку) обумовлена змінами їхніх мітохондрій — органел, котрі допомагають нашим тілам отримувати енергію з їжі, яку ми споживаємо. Мітохондрії були значно меншими у тварин на дієті з високим вмістом жиру.

Зміна розміру мітохондрій пояснювалася білком Uncoupling Protein 2 (UCP2), який регулює використання енергії мітохондрій, впливаючи на контроль енергії гіпоталамусом та гомеостаз глюкози.

Спричинена UCP2 активізація мікроглії вражала нейрони мозку, що при отриманні запального сигналу через дієту з високим вмістом жиру стимулювало піддослідних тварин до збільшення споживання їжі й, як наслідок, призводило до ожиріння.

Однак, коли цей механізм був заблокований видаленням білка UCP2 з мікроглії, тварини менше піддавалися впливу дієти з високим вмістом жиру і були стійкі до набору ваги.

Різниця між клітинами з активним UCP2 і заблокованим при дієті з жирної їжі, інфографіка: Cell Metabolism.

Дослідження не тільки ілюструє, як раціон харчування з високим вмістом жиру впливає на нас фізично, а й показує, як нездорове харчування може неврологічно змінити наш раціон харчування, — наголошують учені.

Існують специфічні мозкові механізми, які активуються, коли ми піддаємо себе впливу певного типу продуктів харчування. Це механізм, який може бути важливим з еволюційної точки зору. Однак, коли їжа, багата жирами і вуглеводами, постійно доступна, це шкідливо, — зазначають дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що причиною початку людської еволюції стала любов наших далеких предків до смаку жиру.


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