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Дональд Трамп, фото: The White House

Трамп готов присоединиться к переговорам о мире в Украине

10 сен 2019, 08:08
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к проведению переговоров о мире в Украине, если это будет необходимо их участникам.

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Об этом он заявил журналистам вчера в Вашингтоне, отвечая на вопрос о возможности присоединения США к переговорам в Нормандской формате, в который в настоящее время входят Германия, Франция, Украина и РФ, сообщает издание «Голос Америки».

Я считаю, что тот факт, что вчера (7 сентября — ред.) состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие, — отметил Трамп.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными по формуле «35 на 35». Реагируя на это событие, Трамп в тот день в своем Твиттере поприветствовал обмен пленными и выразил надежду, что он может стать «первым гигантским шагом к миру».

Напомним, по информации американских СМИ, Трамп намерен втянуть президента Украины Владимира Зеленского в свое противостояние с одним из главных конкурентов на запланированных на 2020 год президентских выборах в США — представителем Демократической партии Джо Байденом.


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