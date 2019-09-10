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Дональд Трамп, фото: The White House

Трамп готовий приєднатися до переговорів щодо миру в Україні

10 вер 2019, 08:08
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Президент США Дональд Трамп заявив про готовність приєднатися до проведення переговорів щодо миру в Україні, якщо це буде необхідно їхнім учасникам.

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Про це він заявив журналістам вчора у Вашингтоні, відповідаючи на питання щодо можливості приєднання США до переговорів у Нормандському форматі, до котрого наразі входять Німеччина, Франція, України та РФ, повідомляє видання «Голос Америки».

Я вважаю, що той факт, що вчора (7 вересня — ред.) відбувся обмін полоненими між Росією та Україною, є дуже великим кроком, і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився, але справді вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія, — зазначив Трамп.

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими за формулою «35 на 35». Реагуючи на цю подію, Трамп в той день у своєму Твіттері привітав обмін полоненими і висловив сподівання, що він може стати «першим гігантським кроком до миру».

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, Трамп має наміри втягнути президента України Володимира Зеленського у своє протистояння з одним із головних конкурентів на запланованих на 2020 рік президентських виборах у США — представником Демократичної партії Джо Байденом.


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