Головні новини 9 вересня: анонс візиту Зеленського до Трампа та амбітні плани генпрокурора Рябошапки, фото — Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n126558-golovni-novyny-9-veresnya-anons-vizytu-zelenskogo-do-trampa-ta-ambitni-plany-genprokurora.html

Ракурс

Головними новинами 9 вересня, першого дня робочого тижня, стало оприлюднення дати візиту президента України Володимира Зеленського до США та амбітні плани новопризначеного генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо реформи прокуратури та притягнення до відповідальності нардепів із щойно обраної Верховної Ради.

Loading...

Сьогодні стало відомо, що президент Зеленський 23 вересня відвідає США для участі в засіданні Генеральної асамблеї ООН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зазначив, що найближчим часом буде оголошено дату візиту Зеленського у Вашингтон, де він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Генпрокурор Руслан Рябошапка винесе на розгляд Верховної Ради кілька подань на зняття недоторканності з депутатів. Їх можуть позбавити цього статусу ще до 1 січня 2020 року, коли в Україні офіційно буде скасовано депутатський імунітет. Рябошапка розповів, що йдеться не лише про тих народних обранців, про яких говорив його попередник Юрій Луценко.

Крім того, Рябошапка сьогодні виступив на засіданні профільного комітету ради. Він заявив, що законопроект № 1032, який завтра планують винести на розгляд парламенту, дозволить оновити органи прокуратури новими кадрами і дасть можливість «зайти в систему іншим людям, які не є прокурорами». У законопроекті пропонується реформувати Генпрокуратуру в Офіс генерального прокурора, ліквідувати військову прокуратуру і провести переатестацію усіх співробітників прокуратури, крім співробітників Спеціальної антикорупційної прокуратури.