Палата громад зобов'язала уряд Великої Британії оприлюднити кризовий план на випадок "жорсткого" Brexit, фото — Getty Images

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Палата громад зобов’язала британський кабмін 11 вересня оприлюднити кризовий план на випадок «жорсткого» Brexit (Брекзит), а також листування, присвячене підготовці уряду до припинення роботи парламенту.

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Цю вимогу висунув колишній депутат-консерватор Домінік Грів. Під час голосування увечері понеділка, 9 вересня, його підтримали 311 законодавців, проти виступили 302, повідомляється у трансляції із засідання нижньої палати британського парламенту.

Опозиція підозрює, що керівництво країни приховує важливу інформацію, що стосується можливих наслідків Brexit без угоди з Брюсселем. Офіційна публікація кризового плану Yellowhammer, розробленого на випадок найгіршого можливого сценарію «жорсткого» Brexit, може завдати шкоди репутації та популярності уряду напередодні позачергових виборів до Палати громад, а також знизити шанси на те, що прем'єр-міністр Борис Джонсон вирішить здійснити Brexit без угоди.

Крім того, Джонсона намагаються викрити в прямому обмані. Раніше глава уряду заявляв, що його рішення з 9 вересня призупинити роботу парламенту на п’ять тижнів перед початком нової парламентської сесії не є спробою завадити депутатам заблокувати можливість «жорсткого» Brexit. Опозиція вимагає розкрити зміст робочого листування радників уряду, парламентських чиновників, а також глави прес-служби Джонсона, щоб довести, що прем'єр-міністр говорив неправду.

Йдеться про формальне і неформальне листування в письмовій або електронній формі, включаючи, крім повідомлення, відправлені через WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, особисті облікові записи електронної пошти.

В уряді заявили про те, що подібні вимоги є порушенням чинних законів про захист особистих інформації, а також положень Європейської конвенції з прав людини. В урядовців є можливість істотно затягнути процедуру розкриття запитаної інформації, враховуючи, що сьогодні парламент припинить роботу до 14 жовтня.

Припинення роботи парламенту з першої декади вересня ініціював глава британського уряду Борис Джонсон і на це погодилася королева Єлизавета. Через призупинення роботи парламенту у противників Brexit без угоди залишається дуже мало часу на те, щоб призупинити цей сценарій.