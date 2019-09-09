Палата общин обязала правительство Великобритании обнародовать кризисный план на случай "жесткого" Brexit, фото — Getty Images

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Палата общин обязала британский Кабмин 11 сентября обнародовать кризисный план на случай «жесткого» Brexit (Брексит), а также переписку, посвященную подготовке правительства к прекращению работы парламента.

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Это требование выдвинул бывший депутат-консерватор Доминик Грив. Во время голосования вечером понедельника, 9 сентября, его поддержали 311 законодателей, против выступили 302, сообщается в трансляции заседания нижней палаты британского парламента.

Оппозиция подозревает, что руководство страны скрывает важную информацию, касающуюся возможных последствий Brexit без соглашения с Брюсселем. Официальная публикация кризисного плана Yellowhammer, разработанного на случай наихудшего возможного сценария «жесткого» Brexit, может нанести вред репутации и популярности правительства накануне внеочередных выборов в Палату общин, а также снизить шансы на то, что премьер-министр Борис Джонсон решит осуществить Brexit без соглашения.

Кроме того, Джонсона пытаются уличить в прямом обмане. Ранее глава правительства заявлял, что его решение с 9 сентября приостановить работу парламента на пять недель перед началом новой парламентской сессии не является попыткой помешать депутатам заблокировать возможность «жесткого» Brexit. Оппозиция требует раскрыть содержание рабочей переписки советников правительства, парламентских чиновников, а также главы пресс-службы Джонсона, чтобы доказать, что премьер-министр говорил неправду.

Речь идет о формальной и неформальной переписки в письменной или электронной форме, включая сообщения, отправленные через WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, личные учетные записи электронной почты.

В правительстве заявили о том, что подобное требования является нарушением действующих законов о защите личных информации, а также положений Европейской конвенции по правам человека. У правительственных чиновников есть возможность существенно затянуть процедуру раскрытия запрошенной информации, учитывая, что сегодня парламент прекратит работу до 14 октября.

Прекращение работы парламента с первой декады сентября инициировал глава британского правительства Борис Джонсон и на это согласилась королева Елизавета. Из-за приостановки работы парламента у противников Brexit без соглашения остается очень мало времени на то, чтобы приостановить этот сценарий.