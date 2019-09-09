Шпиона США эвакуировали из России из-за длинного языка Трампа, фото — Анна-news

https://racurs.ua/n126556-iz-za-dlinnogo-yazyka-trampa-ssha-evakuirovali-iz-rossii-vysokopostavlennogo-shpiona-cnn.html

Ракурс

Американские спецслужбы в 2017 году провели секретную операцию по вывозу из России высокопоставленного информатора — сотрудника российского правительства. Это произошло вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об «Исламском государстве», переданные американцам из Израиля.

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О секретной операции 9 сентября сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом Доме.

Вывезенному из Москвы информатору «не было достойной альтернативы» в российском правительстве. США после его эвакуации остались без одного из ключевых источников информации о внутренней работе Кремля, планы и замыслы Путина.

В правительстве и разведывательных службах США, по данным CNN, об этом информаторе знал крайне ограниченный круг лиц.

После обнародования Трампом сведений об «Исламском государстве» существовала опасность раскрытия агента. Трамп и его администрация неоднократно нарушали правила обращения с секретной информацией.

По словам бывшего высокопоставленного американского разведчика, в конце второго срока правления Барака Обамы сотрудники американской разведки уже выражали обеспокоенность по поводу безопасности этого и других российских информаторов учитывая продолжительность их сотрудничества с США.

Как отмечает CNN, детали операции по вывозу информатора остаются секретными, его нынешнее местонахождение неизвестно телеканалу.

В прошлом году между РФ и США возникло несколько шпионских скандалов. Накануне нового, 2019 года, в Москве схватили американца Пола Уилана. ФСБ заявило, что Вилан был задержан «во время проведения шпионской акции».

Летом 2018 года россиянку Марию Бутину задержали в США накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Россиянке инкриминировали участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства Москвы на территории США.