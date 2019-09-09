Шпигуна США евакуювали з Росії через довгий язик Трампа, фото — Анна-news

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Американські спецслужби в 2017 році провели секретну операцію з вивезення з Росії високопоставленого інформатора — співробітника російського уряду. Це сталося невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп у травні 2017 року на зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком розкрив секретні відомості про «Ісламську державу», передані американцям з Ізраїлю.

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Про секретну операцію 9 вересня повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерела в Білому Домі.

Вивезеному з Москви інформатору «не було гідної альтернативи» в російському уряді. США після його евакуації залишилися без одного з ключових джерел інформації про внутрішню роботу Кремля, плани і задуми Путіна.

В уряді і розвідувальних службах США, за даними CNN, про цього інформатора знало вкрай обмежене коло осіб.

Після оприлюднення Трампом відомостей про «Ісламську державу» існувала небезпека розкриття агента. Трамп і його адміністрація неодноразово порушували правила поводження з секретною інформацією.

За словами колишнього високопоставленого американського розвідника, наприкінці другого терміну правління Барака Обами співробітники американської розвідки вже висловлювали занепокоєння з приводу безпеки цього та інших російських інформаторів з огляду на тривалість їх співпраці з США.

Як зазначає CNN, деталі операції з вивезення інформатора залишаються секретними, його нинішнє місцезнаходження невідоме телеканалу.

У минулому році між РФ та США виникло декілька шпигунських скандалів. Напередодні нового, 2019 року, у Москві схопили американця Пола Вілана. ФСБ заявило, що Вілан був затриманий «під час проведення шпигунської акції».

Влітку 2018 року росіянку Марію Бутіну затримали у США напередодні зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа. Росіянці інкримінували участь у змові з метою ведення діяльності на користь уряду Москви на території США.