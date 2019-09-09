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Реформи Укрзалізниці: в інтернеті розкритикували ініціативу відмовитися від традиційних підсклянників, фото — Фейсбук-спільнота "Поїздка"
«Вам мало тепловозів і старих туалетів?»: реакція мережі на ініціативу «Укрзалізниці» відмовитися від традиційних підсклянників (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n126555-vam-malo-teplovoziv-i-staryh-tualetiv-reakciya-mereji-na-iniciatyvu-ukrazaliznyci.htmlРакурс
Користувачі розкритикували ініціативу «Укрзалізниці» відмовитися від традиційних склянок із металевими підсклянниками для чаю та кави.
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Голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов повідомив 9 вересня у Фейсбук, що підприємство має намір використовувати паперові склянки і оприлюднив ймовірний макет цього одноразового посуду.
Замість традиційних підсклянників обговорюємо такий варіант. Що скажете? — написав Кравцов.
Найбільше докоряють у мережі залізничникам за неекологічність нової склянки.
В деяких країнах ЄС екологи навіть пропонували оподатковувати такі склянки. До того ж всередині вони пластикові. Не кажучи вже про шкоду для здоров’я від кришечок, якими накривається гарячий напій (навіть, якщо на ній вказано «для гарячого»). Кому заважають скляні стакани? — прокоментував один із користувачів.
Інший порадив разом зі старими підсклянниками замінити і каву, бо «пити те розчинне „Нескафе“, що є нині, просто неможливо».
Дизайн милий, але ідея вкрай неекологічна. Хіба зробити з матеріалу, який переробляється і без пластикових кришечок. А ще можна у кожному вагоні розмістити урну окрему для них, щоб потім здавати відходи на переробку, — написав інший коментатор.
Тобто УЗ, крім забруднення довкілля старими тепловозами і туалетами, тепер ще й «одноразову» тару хоче запровадити? Всюди де можна вже довели, що ці склянки сотні років не розкладаються в землі-океані, — обурються люди на сторінці Кравцова.
Є й такі, які схвалили ідею, але радять «Укрзалізниці» попрацювати над дизайном нових склянок і дорікають тим, що київський вокзал, який зображений на посуді, є не найгарнішим в Україні.
Торік «Укрзалізниця» показала новий вагон з індивідуальним кондиціонером, а цього року пообіцяла запустити пілотний проект із оновлення пасажирських електричок для приміського сектора. У 2019 році планується придбати потяги для Запорізької та Дніпропетровської областей.
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