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Реформы Укрзализныци: в интернете раскритиковали инициативу отказаться от традиционных подстаканников
«Вам мало тепловозов и старых туалетов?»: реакция сети на инициативу «Укрзализныци» отказаться от традиционных подстаканников (ФОТО)https://racurs.ua/n126555-vam-malo-teplovozov-i-staryh-tualetov-reakciya-seti-na-iniciativu-ukrzaliznyci-otkazatsya.htmlРакурс
Пользователи раскритиковали инициативу «Укрзализныци» отказаться от традиционных стаканов с металлическими подстаканниками для чая и кофе.
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Председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов сообщил 9 сентября в Фейсбук, что предприятие намерено использовать бумажные стаканы и обнародовал вероятный макет этой одноразовой посуды.
Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете? — написал Кравцов.
Больше всего упрекают в сети железнодорожников из-за неэкологичности нового стакана.
В некоторых странах ЕС экологи даже предлагали облагать такие стаканы налогом. К тому же внутри они пластиковые. Не говоря уже о вреде для здоровья от крышечек, которыми накрывается горячий напиток (даже если на ней указано «для горячего»). Кому мешают стеклянные стаканы? — прокомментировал один из пользователей.
Другой посоветовал вместе со старыми подстаканниками заменить и кофе, потому что «пить то растворимое „Нескафе“, что сейчас наливают, просто невозможно».
Дизайн милый, но идея очень неэкологичная. Разве что сделать из материала, который перерабатывается и без пластиковых крышечек. А еще можно в каждом вагоне разместить урну отдельную для них, чтобы потом сдавать отходы на переработку, — написал другой комментатор.
УЗ, кроме загрязнения окружающей среды старыми тепловозами и туалетами, теперь еще и «одноразовую» тару хочет ввести? Везде уже доказали, что эти стаканы сотни лет не разлагаются в земле-океане, — обижаются люди на странице Кравцова.
Есть и такие, которые одобрили идею, но советуют «Укрзализныци» поработать над дизайном новых стаканов и упрекают в том, что киевский вокзал, который изображен на посуде, является не самым красивым в Украине.
В прошлом году «Укрзализныця» показала новый вагон с индивидуальным кондиционером, а в этом году пообещала запустить пилотный проект по обновлению пассажирских электричек для пригородного сектора. В 2019 году планируется приобрести поезда для Запорожской и Днепропетровской областей.
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