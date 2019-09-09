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Ракурс
Берлин и Брюссель оценили российские местные выборы в Крыму, фото — etcetera.media

Берлин и Брюссель оценили российские местные выборы в Крыму

9 сен 2019, 20:56
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Германия и Европейский Союз не признают факта проведения местных выборов в оккупированном Россией Крыму и Севастополе.

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Об этом говорится в заявлениях Министерства иностранных дел ФРГ и официальной представительницы Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич.

Немецкий МИД в Твиттер заявил, что «муниципальные выборы, организованные Россией в Крыму и Севастополе, не имеют силы».

Берлин еще раз напомнил, что «эти районы были аннексированы Россией с нарушением международного права», а выборы в Крыму должны проводиться Украиной.

Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, — говорится в заявлении ЕС.

В воскресенье, 8 сентября в России состоялись местные выборы. Голосование проводилось и в аннексированном Крыму и Севастополе. Вчера три страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) заявили, что не признают результаты так называемых выборов на оккупированном полуострове.

Источник: Ракурс


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