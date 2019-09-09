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Сын Коломойского дебютировал за баскетбольный «Днепр», фото — БК "Днепр"

Сын Коломойского дебютировал за баскетбольный «Днепр» (ФОТО)

9 сен 2019, 20:11
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Младший сын олигарха Игоря Коломойского дебютировал за баскетбольный «Днепр». Григорий или Грегори Коломойский вернулся в Украину из Израиля.

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Ранее он учился в Кливлендском университете и играл в баскетбол. О возможном возвращении 20-летнего сына в Украину весной этого года рассказывал в многочисленных интервью его отец. Коломойский-младший приехал играть в баскетбол в родной город Днепр, его заявили за местный баскетбольный клуб, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Сын Коломойского дебютировал за баскетбольный «Днепр», фото — БК "Днепр"

В начале сентября «Днепр» улетел в Литву на предсезонную подготовку и сыграл несколько товарищеских матчей. 5 сентября Григорий Коломойский дебютировал за новый клуб в товарищеском матче против литовского «Невежиса». Его команда победила со счетом 84:78, но Коломойскому-младшему не удалось хотя бы раз забросить мяч в корзину.

Сын Коломойского дебютировал за баскетбольный «Днепр», фото — БК "Днепр"

Впоследствии он так же безуспешно сыграл против российской «Пармы», а вот в проигранном «Днепром» матче против литовского «Нептунаса» Григорий впервые отличился за новую команду — в его активе 2 очка.

Обладатель Кубка Украины «Днепр» готовился в Литве к матчам против «Химика». 17 и 21 сентября днепряне сыграют за Суперкубок Украины.

Напомним, что от жены Ирины Игорь Коломойский имеет еще дочь Анжелику, которая в 2011 году вышла замуж.

Сын Коломойского дебютировал за баскетбольный «Днепр», фото — БК "Днепр"

Сын Коломойского дебютировал за баскетбольный «Днепр», фото — БК "Днепр"

Источник: Ракурс


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