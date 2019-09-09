Новости моды: самая тучная модель мира ошарашила Нью-Йорк, фото — Инстаграм Тесс Холидей

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Ракурс

Самая тучная модель мира Тесс Холлидей ошарашила Нью-Йоркскую неделю моды. Плюс-сайз-модель вышла на подиум во время показа американского бренда Chromat. На ней было белое платье с декольте и надписями Sample Size («образцовый размер») из коллекции весна-лето 2020.

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Платье Холлидей стилисты дополнили синими сережками, белыми сандалиями на каблуках и ярким макияжем. Во время шоу Холлидей прошла к краю подиума, наклонилась и обратила внимание зрителей на свою грудь, подняв ее руками.

Соответствующее видео и фото модель обнародовала в своем Инстаграм.

В июне обложку с Холлидей объявили лучшей по версии глянцевого журнала Cosmopolitan в 2018 году. 150-килограммовая Тесс украсила в октябре прошлого года первую страницу популярного британского издания.

Модель тогда заявила, что раньше она даже не могла мечтать стать частью фэшн-бизнеса, а получить награду от «сексуального и интеллектуального издания Cosmopolitan» для нее большая честь.