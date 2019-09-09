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Новини моди: найогрядніша модель світу збентежила Нью-Йорк, фото — Інстаграм Тесс Холідей

Найогрядніша модель світу Тесс Холлідей збентежила Нью-Йорський тиждень моди (ФОТО, ВІДЕО)

9 вер 2019, 19:35
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Найогрядніша модель світу Тесс Холлідей збентежила Нью-Йоркський тиждень моди. Плюс-сайз-модель вийшла на подіум під час показу американського бренду Chromat. На ній була біла сукня з декольте і написами Sample Size («зразковий розмір») з колекції весна-літо 2020.

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Сукню Холлідей стилісти доповнили синіми сережками, білими сандалями на підборах і яскравим макіяжем. Під час шоу Холлідей пройшла до краю подіуму, нахилилася і звернула увагу глядачів на свої груди, піднявши її руками.

Новини моди: найогрядніша модель світу збентежила Нью-Йорк, фото — Інстаграм Тесс Холідей

Відповідне відео та фото модель оприлюднила у своєму Інстаграм.

Новини моди: найогрядніша модель світу збентежила Нью-Йорк, фото — Інстаграм Тесс Холідей

У червні обкладинку з Холлідей оголосили найкращою за версією глянцевого журналу Cosmopolitan у 2018 році. 150-кілограмова Тесс прикрасила у жовтні минулого року першу сторінку популярного британського видання.

Модель тоді заявила, раніше вона навіть не могла мріяти стати частиною фешн-бізнесу, а отримати нагороду від «сексуального та інтелектуального видання Cosmopolitan» для неї велика честь.

Джерело: Ракурс


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