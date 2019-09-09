Син Коломойського дебютував за баскетбольний «Дніпро», фото — БК "Дніпро"

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Ракурс

Молодший син олігарха Ігоря Коломойського дебютував за баскетбольний «Дніпро». Григорій або Грегорі Коломойський повернувся до України з Ізраїлю.

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Раніше він навчався у Клівлендському університеті та грав у баскетбол. Про ймовірне повернення 20-річного сина в Україну навесні цього року розповідав в численних інтерв’ю його батько. Коломойський-молодший приїхав грати в баскетбол у рідне місто Дніпро, його заявили за місцевий баскетбольний клуб, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

На початку вересня «Дніпро» полетів до Литви на передсезонну підготовку й зіграв декілька товариських матчів. 5-го вересня Григорій Коломойський дебютував за новий клуб у товариському матчі з литовським «Невежісем». Його команда перемогла з рахунком 84:78, але Коломойському-молодшому не вдалося бодай раз закинути м’яча в кошик.

Згодом він так само безуспішно зіграв проти російської «Парми», а от у програному «Дніпром» матчі проти литовського «Нептунаса» Григорій вперше відзначився за нову команду — у його активі 2 очки.

Володар Кубка України «Дніпро» готувався у Литві до матчів проти «Хіміка». 17 та 21 вересня дніпряни зіграють за Суперкубок України.

Нагадаємо, що від дружини Ірини Ігор Коломойський має ще й дочку Анжеліку, яка в 2011 році вийшла заміж.