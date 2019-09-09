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Ракурс
Берлін та Брюссель оцінили російські місцеві вибори в Криму, фото — etcetera.media

Берлін та Брюссель оцінили російські місцеві вибори в Криму

9 вер 2019, 20:56
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Німеччина та Європейський Союз не визнають факту проведення місцевих виборів в окупованому Росією Криму та Севатополі.

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Про це йдеться у заявах Міністерства закордонних справ ФРН та офіційної представниці Європейської служби зовнішніх зв’язків Маї Косьянчич.

Німецьке МЗС у Твіттер заявило, що «муніципальні вибори, організовані Росією в Криму та Севастополі, не мають чинності».

Берлін ще раз нагадав, що «ці райони були анексовані Росією з порушенням міжнародного права», а вибори у Криму мусять проводитися Україною.

Будь-хто, обраний на Кримському півострові, не буде визнаний представниками тих територій, які є українськими. Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, йдеться у заяві ЄС.

У неділю, 8 вересня в Росії відбулися місцеві вибори. Голосування проводилося і в анексованому Криму та у Севастополі. Учора три країни Балтії (Литва, Латвія і Естонія) заявили, що не визнають результати так званих виборів на окупованому півострові.

Джерело: Ракурс


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