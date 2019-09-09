Главные новости 9 сентября: анонс визита Зеленского к Трампу и амбициозные планы генпрокурора Рябошапки, фото — Слово и дело

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Главными новостями 9 сентября, первого дня рабочей недели, стало обнародование даты визита президента Украины Владимира Зеленского в США и амбициозные планы нового генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно реформы прокуратуры и привлечения к ответственности нардепов только что избранной Верховной Рады.

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Сегодня стало известно, что президент Зеленский 23 сентября посетит США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что в ближайшее время будет объявлена ​​дата визита Зеленского в Вашингтон, где он встретится и с президентом США Дональдом Трампом.

Генпрокурор Руслан Рябошапка вынесет на рассмотрение Верховной Рады несколько представлений на снятие неприкосновенности с депутатов. Их могут лишить этого статуса еще до 1 января 2020 года, когда в Украине официально будет отменен депутатский иммунитет. Рябошапка рассказал, что речь идет не только о тех народных избранниках, о которых говорил его предшественник Юрий Луценко.

Кроме того, Рябошапка сегодня выступил на заседании профильного комитета Рады. Он заявил, что законопроект № 1032, который завтра планируют вынести на рассмотрение парламента, позволит наполнить органы прокуратуры новыми кадрами и даст возможность «зайти в систему другим людям, которые не являются прокурорами». В законопроекте предлагается реформировать Генпрокуратуру в Офис генерального прокурора, ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры.