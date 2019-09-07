Трамп и Волкер отреагировали на обмен пленными между Украиной и Россией

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n126475-tramp-i-volker-otreagirovali-na-obmen-plennymi-mejdu-ukrainoy-i-rossiey.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп отреагировал на совершенный сегодня по формуле «35 на 35» обмен пленными между Украиной и Россией.

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По мнению Трампа, это событие может стать важным шагом к установлению мира. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Твиттер.

Россия и Украина только что обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны! — заявил Трамп.

На обмен также отреагировал спецпредставитель правительства США по Украине Курт Волкер.

В своем Твиттере он отметил, что очень доволен видеть обмен заключенными и возвращение украинских моряков домой.

Надеюсь, это создаст импульс для дальнейших обменов заключенными, для обновления режима прекращения огня и прогресса в направлении полного выполнения минских договоренностей, — подчеркнул спецпредставитель США.

Напомним, сегодня в Украину вернулись 24 военных моряка, которых Россия захватила в плен во время инцидента в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также 11 политзаключенных. Среди освобожденных политзаключенных, в частности, Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и Роман Сущенко.