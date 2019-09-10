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Ракурс
Микола Карпюк, фото: «Радіо Свобода»

Обмін полоненими: Карпюк розповів, як катували українських політв’язнів у Владикавказі (ВІДЕО)

10 вер 2019, 09:22
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Микола Карпюк, бранець Кремля, звільнений під час обміну полоненими між Україною та Росією 7 вересня, розповів про катування, котрі застосовувалися щодо українських політв’язнів у Ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) № 1 російського міста Владикавказа.

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Про це повідомляє телеканал ATR.

За словами Карпюка, його, як тільки стемніє, виводили в коридор, на заведені за спину руки одягали кайданки, а на голову — целофановий пакет, перемотаний скотчем й наповнений ватою, щоб не дати політв’язневі можливість що-небудь бачити.

Після цього його впродовж 10−15 відводили до якогось приміщення, де прикладали клеми до пальців правої ноги, правої руки або інших частин тіла, й починали пропускати таким чином через тіло політв’язня електричний струм.

Різними періодами, ривками, протягом певного часу. Неприємне відчуття, — зазначив Карпюк.

Згодом його привозили до кімнати для допитів цього ІТТ, котра являла собою металеву клітку розміром метр на метр зі стільцем й протягом доби не давали спати вночі.

Тільки починаєш закривати очі, вони через кожні дві години змінюються ці ось менти, і відразу «Не спати! Не спати!» — не дають спати, — розповів політв’язень.

Карпюк зазначив, що після чотирьох днів катувань на п’ятий втратив свідомість.

На п’яту ніч тортур вже не було, але в цю ніч, у зв’язку з тим, що я не спав, не давали спати, я просто втратив там свідомість і увійшов в стан марення, — зазначив політв’язень.

Після цього, зазначив Карпюк, він прокинувся вже в камері, куди його перевели на шосту добу.

Також Карпюк розповів, як у цьому закладі катували іншого українського політв’язня — Станіслава Клиха.

Мені ще пощастило, до мене вони поставилися трошки по-іншому, — зауважив Карпюк.

За його словами, Клиха тюремники саджали в клітку, заводили в камеру, прив’язували за спину браслетами до ліжка, ставили на коліна, і всю ніч не давали спати, кричали: «На коліна!», «Не вставати!», «Не рухатись!».

Також політв’язень розповів, що окрім фізичних тортур, російські тюремники застосовували психотропні речовини.

Карпюка та Клиха Верховний суд Чечні в травні 2016 року незаконно засудив до 22,5 і 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за нібито вбивство ними кількох десятків російських солдатів під час боїв за Грозний у 90-х роках минулого століття.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Клих був переведений до спецвідділення військового госпіталю у зв’язку з потребою надання йому спеціалізованої допомоги.


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