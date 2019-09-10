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Рада рассматривает закон об импичменте и изменениях в УПК, фото — Факты

Рада рассматривает закон об импичменте и изменениях в УПК (ТРАНСЛЯЦИЯ)

10 сен 2019, 09:55
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Верховная Рада Украины 10 сентября продолжила работу второй сессии. Утром депутаты собрались, чтобы рассмотреть в первом чтении несколько законопроектов.

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Первыми в повестке дня, которую нардепы утвердили в понедельник на согласительном совете, находятся законопроект № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент), а также № 1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства».

Оба законопроекте внес в Раду глава государства 29 августа, они прошли профильные комитеты и рекомендованы ими к рассмотрению нардепов.

Кроме того, сегодня Рада имеет шансы рассмотреть в первом чтении и проект закона о внесении изменения в Закон Украины «О Высшем антикоррупционный суд» (о начале работы суда), а также изменения в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес.

Один из важнейших законопроектов, которые рассмотрят в сессионном зале, касается реформы прокуратуры (№ 1032, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры»).

Вчера этот законопроект слушался на комитете в присутствии генпрокурора Руслана Рябошапки. Депутаты направили его в сессионный зал только утром 10 сентября, проведя повторное заседание комитета в 9.00.

Источник: Ракурс


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