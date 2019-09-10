Американские прокуроры обеспокоены монопольным положением Google

https://racurs.ua/n126564-v-otnoshenii-google-v-ssha-nachalos-masshtabnoe-rassledovanie.html

Ракурс

В США относительно известной интернет-компании Google началось масштабное расследование о возможном нарушении антимонопольного законодательства.

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К соответствующей инициативе генпрокурора штата Техас Кена Пакстона присоединились 50 генеральных прокуроров — представители 48 американских штатов и округов Колумбия и Пуэрто-Рико, сообщает издание CNBC.

Не участвуют в этом расследовании прокуроры из штатов Калифорния и Алабама.

Американские прокуроры обеспокоены монопольным положением владельца популярного поискового ресурса на рынке интернет-рекламы и использованием Google данных пользователей.

Когда больше нет свободного рынка или конкуренции, это увеличивает цены, даже когда что-то продается как бесплатное, и вредит потребителям, — отмечает генеральный прокурор штата Флорида Эшли Муди.

Является ли что-то действительно бесплатным, если мы все больше передаем конфиденциальную информацию? Будет ли что-то действительно бесплатным, если цены на рекламу в Интернете будет расти из-за контроля одной компании? — подчеркивает Муди.

Напомним, в начале апреля этого года компания Google начала официально ликвидировать собственную социальную сеть Google+ (Гугл плюс).