Порошенко третий раз проигнорировал допрос ГБР. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126565-poroshenko-tretiy-raz-proignoriroval-dopros-gbr.html

Ракурс

Допрос Петра Порошенко, пятого президента Украины, в очередной раз переносится. Экс-главу государства должны были допросить сегодня в 9.00, однако в здание Государственного бюро расследований он не явился.

Loading...

В пресс-службе ГБР отмечают, что сегодня к ним также не явился его адвокат, который должен был предупредить об отсутствии Порошенко. В комментарии УНН в ведомстве подчеркнули, что Порошенко «взял тактику не ходить на допросы».

Это уже третий раз, когда экс-президент проигнорировал вызов на допрос в ГБР. До этого он не явился сюда 3 и 6 сентября. После прошлого несостоявшегося допроса адвокат Порошенко Игорь Головань отметил, что повестка на допрос его подзащитному была оформлена с нарушением сроков, установленных Уголовным процессуальным кодексом.

Тем временем 6 сентября в ГБР заявили, что у ведомства есть еще пять повесток на допрос для пятого президента Украины. Они должны состояться 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября.

Напомним, что в ГБР расследуют 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. В частности, в отношении него есть дело о возможном захвате власти и вероятном уклонении от уплаты налогов.