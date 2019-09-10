Реформа прокуратури і перевантаження влади: трансляція з Ради, фото — theБабель

https://racurs.ua/ua/n126592-rada-vzyalasya-za-reformu-prokuratury-ta-zakon-pro-perevantajennya-vlady-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада на вечірньому засіданні 10 вересня планує розглянути два важливих законопроекти — про реформу прокуратури, а також щодо перевантаження влади.

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Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» має реєстраційний № 1032, закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» — № 1066.

Щодо реформи прокуратури, то президент Зеленський, який вніс відповідний законопроект до Ради, має намір реформувати Генпрокуратуру в Офіс генерального прокурора, ліквідувати військову прокуратуру і провести переатестацію усіх співробітників прокуратури, крім співробітників Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Реформа передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 до 10 тис. осіб. Базовий посадовий оклад прокурора збільшиться з 12 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, до 1 вересня 2021 року зупиняються повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Генпрокурор одноосібно затверджуватиме порядок проведення добору кадровими комісіями на зайняття вакантної посади прокурора.

Сьогодні уранці парламент швидко ухвалив у першому читанні декілька законопроектів президента, а закон про імпічмент встигли затвердити в цілому.