Через три тижні в Україні виведуть з обігу монети 1, 2 і 5 копійок: що з ними робити. Фото: Укрінформ

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Національний банк України з 1 жовтня виводить з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. Це означає, що вони перестануть бути платіжним засобом в Україні і будуть знецінені.

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Саме з жовтня монети даних номіналів не прийматимуть при розрахунку за товари та послуги. При цьому громадянам надається можливість безкоштовно обміняти ці монети на монети і банкноти інших номіналів. Як повідомили в прес-службі НБУ сьогодні, кошти можна обміняти протягом наступних трьох років.

За уточненими даними регулятора, протягом першого року до 30 вересня 2020 року обміняти монети можна у всіх відділеннях банків. До 30 вересня 2022 року включно їх можна буде поміняти лише в Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

Також в Україні поступово почнуть вилучати з обігу монети номіналом 25 копійок. При цьому вони поки залишаються в готівковому обігу і ними можна буде розрахуватися. Ті 25-копійчані монети, що потраплять в банки, не будуть повертатися в обіг.

Нагадаємо, що Національний банк України з 25 жовтня 2019 року вводить банкноту нового найвищого номіналу — 1000 грн.