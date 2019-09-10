Співробітників СБУ підозрюють у катуванні затриманого. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n126594-dbr-rozsliduie-spravu-proty-spivrobitnykiv-sbu-yaki-katuvaly-zatrymanogo.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань розслідує кримінальне провадження щодо співробітників Служби безпеки України, яких підозрюють у катуваннях і жорстокому поводження із затриманим.

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Приводом для розслідування стало повідомлення голови Моніторингової місії ООН з прав людини. Зазначалося, що в 2016 році співробітники спецслужби затримали громадянина та вивезли його в лісосмугу. Про це 10 вересня повідомила перша заступник директора ДБР Ольга Варченко на власній сторінці у Facebook.

У повідомленні представників ООН вказується, що силовики одягнули на голову затриманому мішок, били його та катували. У постраждалого зафіксовані численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Громадянин під тиском був змушений підписати процесуальні документи, після цього його доправили до лікарні з побоями.

Слідчі Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України. Варченко зазначила, що, якщо провину співробітників СБУ буде доведено у суді, їм загрожує 3−8 років позбавлення волі й заборона займати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років.

Нагадаємо, у серпні Дніпровський суд Києва виправдав беркутівця з Харкова, якого звинувачували у катуванні майданівців на вулиці Грушевського в січні 2014 року. Це відбувалося на колонаді стадіону «Динамо» поблизу пам’ятника Валерію Лобановському.