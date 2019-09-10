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Ракурс
Петро Порошенко (ліворуч), фото: «Європейська солідарність»

«Європейська солідарність» Порошенка увійшла до Європейської народної партії

10 вер 2019, 15:36
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Партія п’ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність» увійшла до Європейської народної партії (ЄНП) — провідної політичної сили Євросоюзу.

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Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Порошенка, рішення прийняти «Європейську солідарність» до свого складу ЄНП ухвалила сьогодні.

Європейська народна партія стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, — наголосив Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що новий формат співпраці з ЄНП надасть його команді «нові можливості відстоювати європейський та євроатлантичний вибір України».

Прес-служба «Європейської солідарності» зазначає, що ця політсила отримала членство в ЄНП в офіційному статусі партії спостерігача.

Нагадаємо, Порошенко вже втретє не з’явився на допит до Державного бюро розслідувань. Допит мав відбутися сьогодні о 9.00. Раніше Порошенко також не з’явився на допити, призначені на 3 та 6 вересня. Також допити Порошенка заплановані на 13, 18 і 27 вересня та 3 жовтня.

Джерело: Ракурс


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