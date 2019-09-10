«Европейская солидарность» Порошенко вошла в Европейскую народную партию

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Петр Порошенко (слева), фото: «Европейская солидарность»
«Европейская солидарность» Порошенко вошла в Европейскую народную партиюhttps://racurs.ua/n126593-evropeyskaya-solidarnost-poroshenko-voshla-v-evropeyskuu-narodnuu-partiu.htmlРакурс
Европейская народная партия сегодня приняла решение о включении в свой состав как партии-наблюдателя политсилы «Европейская солидарность"Партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» вошла в Европейской народной партии (ЕНП) — ведущей политической силы Евросоюза.
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Об этом Порошенко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
По словам Порошенко, решение принять «Европейскую солидарность» в свой состав ЕНП приняла сегодня.
Европейская народная партия стоит бок о бок с Украиной в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность, — подчеркнул Порошенко.
Пятый президент отметил, что новый формат сотрудничества с ЕНП предоставит его команде «новые возможности отстаивать европейский и евроатлантический выбор Украины».
Пресс-служба «Европейской солидарности» отмечает, что эта политсила получила членство в ЕНП в официальном статусе партии-наблюдателя.
Напомним, Порошенко уже в третий раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Допрос должен был состояться сегодня в 9.00. Ранее Порошенко также не явился на допросы, назначенные на 3 и 6 сентября. Также допросы Порошенко запланированы на 13, 18 и 27 сентября и 3 октября.
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