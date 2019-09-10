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Зеленский назначил нового главу Ровенской ОГА. Фото: Facebook.com

Зеленский назначил нового главу Ровенской ОГА

10 сен 2019, 15:10
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​Владимир Зеленский, президент Украины, представил нового руководителя Ровенской области. На должность главы Ровенской областной государственной администрации был назначен Виталий Коваль, о чем глава государства заявил во время сегодняшнего визита в регион.

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Во время представления нового руководителя области Зеленский попросил его обратить внимание на работу незаконных автозаправочных станций в регионе, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы государства, те, кто причастен к данным махинациям, может быть «ограничен в свободе». Он призвал всех, кто причастен к коррупции в данной сфере, «прекратить противозаконные действия в ближайшие дни».

Коваль до назначения на должность руководил компанией «ВВВ Монтаж», которая занимается строительством дорог. Также у нового главы региона есть бизнес в сфере оптовой торговли зерном, семенами и кормами. Коваль, кроме всего прочего, является членом Олимпийского комитета Украины и президентом Ровенской областной Федерации греко-римской борьбы.

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский ​назначил Виталия Туринка новым руководителем Запорожской облгосадминистрации.

Источник: Ракурс


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