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Ракурс
Зеленський призначив нового голову Рівненської ОДА. Фото: Фейсбук

Зеленський призначив нового голову Рівненської ОДА

10 вер 2019, 15:10
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​Володимир Зеленський, президент України, представив нового керівника Рівненської області. На посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації був призначений Віталій Коваль, про що глава держави заявив під час сьогоднішнього візиту в регіон.

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Під час представлення нового керівника області Зеленський попросив його звернути увагу на роботу незаконних автозаправних станцій в регіоні, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами глави держави, той, хто причетний до цих махінацій, може бути «обмежений у свободі». Він закликав усіх, хто причетний до корупції в даній сфері, «зупинити протизаконні дії у найближчі дні».

Коваль до призначення на посаду керував компанією «ВВВ Монтаж», яка займається будівництвом доріг. Також у нового глави регіону є бізнес у сфері оптової торгівлі зерном, насінням і кормами. Коваль, крім усього іншого, є членом Олімпійського комітету України та президентом Рівненської обласної Федерації греко-римської боротьби.

Нагадаємо, що минулого тижня Зеленський призначив Віталія Турінка новим керівником Запорізької облдержадміністрації.

Джерело: Ракурс


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