Сотрудников СБУ подозревают в пытках задержанного. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n126594-gbr-rassleduet-delo-protiv-sotrudnikov-sbu-kotorye-pytali-zaderjannogo.html

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Государственное бюро расследований расследует уголовное производство в отношении сотрудников Службы безопасности Украины, которых подозревают в пытках и жестоком обращении с задержанным.

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Поводом для расследования стало сообщение главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека. Отмечалось, что в 2016 году сотрудники спецслужбы задержали гражданина и вывезли его в лесополосу. Об этом 10 сентября сообщила первая заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

В сообщении представителей ООН указывается, что силовики надели на голову задержанному мешок, били его и пытали. У пострадавшего зафиксированы многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести. Гражданин под давлением был вынужден подписать процессуальные документы, после этого его доставили в больницу с побоями.

Следователи Госбюро расследований и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Варченко отметила, что, если вина сотрудников СБУ будет доказана в суде, им грозит 3−8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Напомним, в августе Днепровский суд Киева оправдал беркутовца из Харькова, которого обвиняли в пытках майдановцев на улице Грушевского в январе 2014 года. Это происходило на колоннаде стадиона «Динамо» возле памятника Валерию Лобановскому.