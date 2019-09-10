Новости Украины

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Через три недели в Украине выведут из оборота монеты 1, 2 и 5 копеек: что с ними делать. Фото: Укринформ

Через три недели в Украине выведут из оборота монеты 1, 2 и 5 копеек: что с ними делать (ВИДЕО)

10 сен 2019, 15:46
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Национальный банк Украины с 1 октября выводит из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Это означает, что они перестанут быть платежным средством в Украине и будут обесценены.

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Именно с октября монеты данных номиналов не будут принимать при расчете за товары и услуги. При этом гражданам предоставляется возможность бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов. Как сообщили в пресс-службе НБУ сегодня, обменять вышедшие из оборота средства можно в течение следующих трех лет.

По уточненным данным регулятора, в течение первого года до 30 сентября 2020 года обменять монеты можно во всех отделениях банков. До 30 сентября 2022 года включительно их можно будет поменять только в Национальном банке и уполномоченных банках (Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

Также в Украине постепенно начнут изымать из оборота монеты номиналом 25 копеек. При этом они пока остаются в наличном обращении и ими можно будет рассчитаться. Те 25-копеечные монеты, которые попадут в банки, не будут возвращаться в оборот.

Напомним, что Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года вводит банкноту нового наивысшего номинала — 1000 грн.

Источник: Ракурс


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