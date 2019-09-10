Закон про імпічмент: Рада за 10 хвилин схвалила в цілому закон про усунення президента з посади, фото — 12 канал

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Верховна Рада 10 вересня впродовж 10 хвилин схвалила в цілому закон про імпічмент президента.

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Спочатку спікер Дмитро Разумков поставив питання на розгляд за скороченою процедурою й нардепи у першому читанні проголосували (337 голосів) за поданий президентом законопроект.

Відразу після цього Разумков вирішив поставити закон про імпічмент № 1012 на друге читання й Рада швидко ухвалила його в цілому. За це проголосували 245 нардепів, 73 були проти, а 55 утрималися.

На обидва читання пішло до 10 хвилин за спрощеною процедурою. Закон ухвалили тільки голосами фракції «Слуга народу». Заперечення про порушення регламенту від представників опозиції і прохання про розгляд поправок не приймалися.

Нагадаємо, що закон про імпічмент передбачає, що процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради. Рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті народних депутатів від конституційного складу Ради (338 осіб).