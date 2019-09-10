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Закон об импичменте: Рада за 10 минут приняла в целом закон об отстранении президента от должности, фото — 12 канал

Молниеносный импичмент: Рада за 10 минут приняла в целом закон об отстранении президента от должности

10 сен 2019, 11:17
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Верховная Рада 10 сентября в течение 10 минут одобрила в целом закон об импичменте президента.

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Сначала спикер Дмитрий Разумков поставил вопрос на рассмотрение по сокращенной процедуре и нардепы в первом чтении (337 голосов) проголосовали за поданный президентом законопроект.

Сразу после этого Разумков решил поставить закон об импичменте № 1012 на второе чтение и Рада быстро приняла его в целом. За это проголосовали 245 нардепов, 73 были против, а 55 воздержались.

На оба чтения ушло до 10 минут по упрощенной процедуре. Закон приняли только голосами фракции «Слуга народа». Возражения о нарушении регламента от оппозици и просьбы о рассмотрении поправок не принимались.

Напомним, что закон об импичменте предусматривает, что процедура может инициироваться большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины. Решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава Рады (338 человек).

Источник: Ракурс


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