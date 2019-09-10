Рада попередньо схвалила закон про імпічмент президента, фото — Прямий

https://racurs.ua/ua/n126568-rada-poperedno-shvalyla-zakon-pro-impichment-prezydenta.html

Ракурс

Верховна Рада 10 вересня ухвалила у першому читанні закон про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент).

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Депутати віддали за законопроект 337 голосів. При цьому утрималося 46 нардепів.

Проект закону № 1012 передбачає, що процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Для неупередженого розслідування утворюється спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої входитимуть народні депутати (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій та груп) а також спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Права президента під час процедури імпічменту забезпечуватимуть захисники. Пленарне засідання Ради, на якому розглядатимуться вказані висновки і пропозиції, буде відкритим.

Після прийняття парламентом рішення про звинувачення президента Рада звертатиметься до Конституційного суду, щоб отримати висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування.

Крім того, висновок мусить надати і Верховний суд — про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Рішення про імпічмент вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті народних депутатів від конституційного складу Ради (338 нардепів). У разі неприйняття постанови головуючий від імені парламенту вибачиться перед президентом.