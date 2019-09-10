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Ракурс
Рада предварительно одобрила закон об импичменте президента, фото — Прямий

Рада предварительно одобрила закон об импичменте президента

10 сен 2019, 11:00
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Верховная Рада 10 сентября приняла в первом чтении закон об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент).

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Депутаты отдали за законопроект 337 голосов. При этом воздержалось 46 нардепов.

Проект закона № 1012 предусматривает, что процедура импичмента может инициироваться большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады.

Для беспристрастного расследования образуется специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить народные депутаты (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), а также специальный прокурор и специальные следователи.

Права президента во время процедуры импичмента будут обеспечивать защитники. Пленарное заседание Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым.

После принятия парламентом решения об обвинении президента Рада должна обратиться в Конституционный суд, чтобы получить заключение о соблюдении конституционной процедуры расследования.

Кроме того, свой вывод должен предоставить и Верховный суд — о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

Решение об импичменте будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава Рады (338 нардепов). В случае непринятия постановления председательствующий от имени парламента извинится перед президентом.

Источник: Ракурс


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