Владимир Балух, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n126567-zaschita-politzakluchennogo-baluha-budet-dobivatsya-kompensacii-za-ego-nepreryvnoe-prebyvanie.html

Ракурс

Защита украинского политзаключенного Владимира Балуха, освобожденного в результате обмена пленными 7 сентября, будет добиваться компенсации за месяцы его пребывания в штрафном изоляторе в российской колонии.

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Заседание Торжокского межрайонного суда Тверской области РФ по соответствующей жалобе защиты Балуха запланировано на 26 сентября. Об этом сообщает издание «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката Балуха Ольгу Динзе.

По словам Динзе, в связи с тем, что Балух оставил колонию вместе со своим делом, судебное заседание было отложено, поскольку возникли определенные препятствия для рассмотрения.

Я продолжаю действовать в этом направлении. Я буду уточнять исковые требования в части возмещения морального вреда. Также буду настаивать на рассмотрении дела в рамках тех материалов, которые были представлены мной, — отметила адвокат.

Балуха в России удерживали в колонии № 4 в городе Торжок Тверской области. Его шесть раз помещали в штрафной изолятор, последний раз — в конце июля этого года. Всего в штрафном изоляторе он пробыл более двух месяцев. В колонию № 4 его этапировали 29 марта этого года.

Крымского фермера Балуха задержали на территории временно оккупированного полуострова в декабре 2016 года по обвинению в якобы хранении боеприпасов. 5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

В начале октября того же года так называемый Верховный суд Крыма на один месяц смягчил приговор Балуху — до четырех лет 11 месяцев заключения. Размер штрафа суд оставил без изменений.

Балух был среди перечня лиц, которых Россия отдала Украине в субботу в рамках обмена пленными по формуле «35 на 35».

Напомним, недавно стало известно, что Балух готов продолжать борьбу за возвращение Крыма.