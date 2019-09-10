Володимир Балух, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n126567-zahyst-politv-yaznya-baluha-domagatymetsya-kompensaciyi-za-yogo-bezperervne-perebuvannya.html

Ракурс

Захист українського політв’язня Володимира Балуха, звільненого в результаті обміну полоненими 7 вересня, домагатиметься компенсації за місяці його перебування в штрафному ізоляторі в російській колонії.

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Засідання Торжоцького міжрайонного суду Тверської області РФ за відповідною скаргою захисту Балуха заплановане на 26 вересня. Про це повідомляє видання «Крим. Реалії» з посиланням на адвоката Балуха Ольгу Дінзе.

За словами Дінзе, у зв’язку з тим, що Балух залишив колонію разом зі своєю справою, судове засідання було відкладене, оскільки виникли певні перепони для розгляду.

Я продовжую діяти в цьому напрямку. Я буду уточнювати позовні вимоги, в частині відшкодування моральної шкоди. Також буду наполягати на розгляді справи в межах тих матеріалів, які були представлені мною, — зазначила адвокат.

Балуха в Росії утримували в колонії № 4 в місті Торжок Тверської області. Його шість разів поміщали штрафного ізолятора, востаннє - наприкінці липня цього року. Загалом в штрафному ізоляторі він пробув понад два місяці. До колонії № 4 його етапували 29 березня цього року.

Кримського фермера Балуха затримали на території тимчасово окупованого півострова в грудні 2016 року за обвинуваченням у нібито зберіганні боєприпасів. 5 липня 2018 року підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму засудив його до п’яти років позбавлення волі й штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

На початку жовтня того ж року так званий Верховний суд Криму на один місяць пом’якшив вирок Балуху — до чотирьох років 11 місяців ув’язнення. Розмір штрафу суд залишив без змін.

Балух був серед переліку осіб, яких Росія віддала Україні в суботу в межах обміну полоненими за формулою «35 на 35».

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Балух готовий продовжувати боротьбу за повернення Криму.