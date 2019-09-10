Свадьба Довбенко в Сен-Тропе: журналисты рассказали об интересных гостях. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126569-svadba-dovbenko-v-sent-trope-jurnalisty-rasskazali-ob-interesnyh-gostyah-video.html

Ракурс

Свадьба Андрея Довбенко, которого журналисты назвали «смотрящим» за Министерством юстиции Украины, с юристкой Анной Огренчук во французском Сен-Тропе длилась три дня и за это время молодых лично успело поздравить немало известных в Украине личностей. Как уже известно, был здесь и глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, но теперь стали известны имена всех гостей, которые отправились во Францию.

Loading...

Так, среди приглашенных был застройщик Андрей Ваврыш, который должен был заниматься реконструкцией Офиса президента. На кадрах, опубликованных журналистами проекта «Наші гроші», видно, как Ваврыш на свадьбе общается с Богданом и Юрием Горовым, которого журналисты назвали «смотрящим» за Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

Присутствовали в Сен-Тропе и народные депутаты от президентской политической силы «Слуга народа» Николай Сольский и Олег Семинский.

Особое внимание журналисты уделили визиту во Францию судей Хозяйственного суда Киева Виктории Джарты и Елены Чинчин. Дело в том, что обе судьи рассматривают дела клиентов компании молодоженов. Также на свадьбу позвали и главу Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталью Богацкую, которая оказалась подругой невесты.

Кроме того, здесь были замечены директор юридической компании Graterra Олег Самусь, партнер юридической компании LCF Артем Стоянов, бывший адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Ольга Просянюк, заместитель председателя правления банка ПУМБ Константин Школяренко, член правления «Укрсоцбанка» Ростислав Матяш и бизнесмен Павел Фукс.

Ровно год назад здесь же праздновал свой день рождения одесский бизнесмен Владимир Галантернык, который также присутствовал на свадьбе Довбенко.

Довбенко в Украине приписывают влияние на кадровые назначения, а также на «решение вопросов» с государственными регистраторами. По данным журналистов, у него есть влияние в исполнительной службе, а также он может «помочь» с продажей арестованного имущества.

Напомним, что сам Богдан уже прокомментировал свою поездку в Сен-Тропе. По его словам, свободное время он может проводить так, как пожелает.