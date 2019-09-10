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Весілля Довбенка в Сен-Тропе: журналісти розповіли про цікавих гостей. Фото: 24 канал

Весілля Довбенка в Сен-Тропе: журналісти розповіли про цікавих гостей, окрім Богдана (ФОТО, ВІДЕО)

10 вер 2019, 11:05
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Весілля Андрія Довбенка, якого журналісти назвали «смотрящим» за Міністерством юстиції України, з юристом Анною Огренчук у французькому Сен-Тропе тривала три дні і за цей час молодих особисто встигли привітати чимало відомих в Україні особистостей. Як вже відомо, був тут і глава Офісу президента України Андрій Богдан, але тепер стали відомі імена всіх гостей, які вирушили до Франції.

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Так, серед запрошених був забудовник Андрій Вавриш, який мав займатися реконструкцією Офісу президента. На кадрах, опублікованих журналістами проекту «Наші гроші», видно, як Вавриш на весіллі спілкується з Богданом і Юрієм Горовим, якого журналісти назвали «смотрящим» за Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

Богдан і Вавриш кілька днів були в тісних стосунках під час візиту в Сен-Тропе. Фото: bihus.info

Були присутні в Сен-Тропе і народні депутати від президентської політичної сили «Слуга народу» Микола Сольський і Олег Семінський.Богдан під час візиту в Сен-Тропе. Фото: bihus.info

Вавриш під час візиту в Сен-Тропе. Фото: bihus.info

Особливу увагу журналісти приділили візиту до Франції суддів Господарського суду Києва Вікторії Джарти та Олени Чинчин. Справа в тому, що обидві судді розглядають справи клієнтів компанії молодят. Також на весілля покликали і главу Одеського апеляційного господарського суду Наталію Богацьку, яка виявилася подругою нареченої.

Крім того, тут були помічені директор юридичної компанії Graterra Олег Самусь, партнер юридичної компанії LCF Артем Стоянов, колишній адвокат екс-президента України Віктора Януковича Ольга Просянюк, заступник голови правління банку ПУМБ Костянтин Школяренко, член правління «Укрсоцбанку» Ростислав Матяш і бізнесмен Павло Фукс.

Рівно рік тому тут же святкував свій день народження одеський бізнесмен Володимир Галантерник, який також був присутній на весіллі Довбенка.

Довбенку в Україні приписують вплив на кадрові призначення, а також на «вирішення питань» з державними реєстраторами. За даними журналістів, у нього є вплив у виконавчій службі, а також він може «допомогти» з продажем арештованого майна.

Нагадаємо, що сам Богдан вже прокоментував свою поїздку в Сен-Тропе. За його словами, вільний час він може проводити так, як забажає.


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