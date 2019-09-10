Зеленский предложил провести в Украине чемпионат мира по футболу. Фото: Трибуна

https://racurs.ua/n126598-zelenskiy-predlojil-provesti-v-ukraine-chempionat-mira-po-futbolu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, намерен провести чемпионат мира по футболу в стране. Об этом он говорил на встрече с президентом УЕФА Александром Чеферином.

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Речь идет о мировом первенстве среди молодежных команд, о чем сегодня журналистам рассказал тренер молодежной сборной (U-20) Александр Петраков, сообщает УНН.

По словам футбольного наставника, идею провести первенство уже поддержал и глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Петраков отметил, что о проведении чемпионата мира Зеленский говорил ему во время награждения после победы его подопечных на мировом первенстве в этом году.

Наставник допускает, что Украина может получить право на проведение такого турнира среди команд, возрастом до 17 лет. При этом точных сроков Зеленский Петракову называть не стал, но пообещал поддержать эту идею.

Напомним, что в июле Зеленский предложил провести в Украине Олимпийские игры. Для этого, по словам главы государства, в стране необходимо разработать стратегический план для развития спортивной инфраструктуры.​