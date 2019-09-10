В Черкасской области в школе распылили газ: эвакуированы 250 детей, 20 из них госпитализированы. Фото: ГСЧС

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Массовое отравление газом из баллончика произошло сегодня в Черкасской области. Чрезвычайное происшествие зафиксировано в школе № 29 в Дахновке.

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Спасатели в срочном порядке эвакуировали из здания 257 учащихся. Два десятка школьников сразу отправили в больницу, сообщает пресс-центр облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 16.15, в медучреждении оставались 19 детей, один из потерпевших находится в состоянии средней степени тяжести.

Согласно предварительным данным, неустановленные лица распылили в школе жидкость из баллончика для заправки зажигалок. Полиция пока что не прокомментировала произошедшее.

Напомним, весной в Одесской области в результате распыления газа в школе 36 учеников получили ожоги дыхательных путей и были госпитализированы.