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В Черкасской области в школе распылили газ: эвакуированы 250 детей, 20 из них госпитализированы. Фото: ГСЧС

В Черкасской области в школе распылили газ: эвакуированы 250 детей, 20 из них госпитализированы (ФОТО)

10 сен 2019, 17:22
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Массовое отравление газом из баллончика произошло сегодня в Черкасской области. Чрезвычайное происшествие зафиксировано в школе № 29 в Дахновке.

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Спасатели в срочном порядке эвакуировали из здания 257 учащихся. Два десятка школьников сразу отправили в больницу, сообщает пресс-центр облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 16.15, в медучреждении оставались 19 детей, один из потерпевших находится в состоянии средней степени тяжести.

Согласно предварительным данным, неустановленные лица распылили в школе жидкость из баллончика для заправки зажигалок. Полиция пока что не прокомментировала произошедшее.

В Черкасской области в школе распылили газ: эвакуировали 250 детей, 20 из них госпитализированы. Фото: ГСЧС

В Черкасской области в школе распылили газ: эвакуировали 250 детей, 20 из них госпитализированы. Фото: ГСЧС

В Черкасской области в школе распылили газ: эвакуировали 250 детей, 20 из них госпитализированы. Фото: ГСЧС

Напомним, весной в Одесской области в результате распыления газа в школе 36 учеников получили ожоги дыхательных путей и были госпитализированы.

Источник: Ракурс


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В Черкасской области в школе распылили газ: эвакуированы 250 детей, 20 из них госпитализированы (ФОТО)

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