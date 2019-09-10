Юрий Крысин останется за решеткой. Фото: Главком

https://racurs.ua/n126602-ubiystvo-jurnalista-veremiya-verhovnyy-sud-ostavil-za-reshetkoy-brigadira-titushek-krysina.html

Ракурс

Верховный суд 10 сентября оставил в силе приговор осужденному Юрию Крысину до 5 лет тюрьмы за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время протестов на Майдане.

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Фемида рассмотрела кассационные жалобы защитников Крысина на приговор Апелляционного суда города Киева от 13 июня 2018 года и оставила эти жалобы без удовлетворения. Об этом сегодня сообщила «Судебная власть Украины».

Как известно, 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина виноватым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд первой инстанции назначил Крысину наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Также суд принял приговор в соответствии со ст. 75 (освобождение от отбывания наказания с испытанием) УК Украины.

Установлено, что в феврале 2014 года «командир титушек» за денежное вознаграждение от неустановленного лица принимал участие в препятствовании участникам мирных акций на Евромайдане. Уже 18 февраля 2014 года Крысин вместе с сообщниками напали на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия и убили его.

Напомним, летом СМИ сообщало, что фигурант дела об убийстве журналиста издания «Вести» Вячеслава Веремия Юрий Крысин вскоре может выйти из тюрьмы.