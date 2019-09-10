Рада поддержала законопроект о перегрузке власти. Фото: Конкурент

https://racurs.ua/n126604-parlament-podderjal-zakonoproekt-o-perezagruzke-vlasti-v-ukraine.html

Ракурс

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти» за основу в первом чтении поддержал украинский парламент на сегодняшнем вечернем пленарном заседании.

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За законопроект № 1066 проголосовали 273 народных депутата. Документ рассматривали по сокращенной процедуре. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять этот закон. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Председатель этого комитета Александр Корниенко во время своего выступления с трибуны заявил, что цель и задачи этого закона — упростить порядок принятия на государственную службу и увольнения с нее, повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности.

Документ предусматривает введение возможности контрактной государственной службы и урегулирование отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением закона, и устранение избыточного регулирования соответствующих общественных отношений.

Напомним, Верховная Рада 10 сентября на вечернем пленарном заседании в первом чтении одобрила прокурорскую реформу, которую предложил президент Владимир Зеленский.