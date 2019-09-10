Закон об импичменте: апофеоз популизма

Закон об импичменте. Фото: Рейтинг Букмекеров

https://racurs.ua/2444-zakon-ob-impichmente-apofeoz-populizma.html

Ракурс

Рада свеженького девятого созыва бьет рекорды по скорости принятия законопроектов. Голосования, быстрые и сокрушительные, как понос, и вуаля: мы снова «сделали это вместе». Закон об импичменте, например, был принят за 10 минут — да не в первом чтении, а в целом.

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Однако хочется задать простой вопрос: зачем? Для чего вообще затеяна свистопляска вокруг закона об импичменте? То есть понятно, конечно, что это очередной популистский залп, рассчитанный на среднего зе-избирателя, на котором держится рейтинг и президента, и его партии. Мол, смотрите: наш-то каков молодец, не боится ответственности!

И мало кто из «простых людей» помнит, что закон об импичменте… уже был проголосован три месяца назад.

Закон об импичменте: хрен вам, а не импичмент

Процедура судебного обвинения государственных чиновников высокого ранга появилась в средневековой Англии, потом ее позаимствовали в США, и наконец импичмент как механизм контроля — в первую очередь главы государства — распространился по всему миру. Однако на практике процедура импичмента очень редко приводит к смещению президента. За последние четверть века лишились своих постов всего шесть президентов, из них трое из Южной Америки — Перу, Бразилии, Эквадора.

В Европе процедура импичмента идет туго. Известен лишь один случай: в 2004 году своих полномочий лишился президент Литвы Роландас Паксас — его обвинили в необъективности и лоббизме интересов третьих лиц. И, собственно, в Европе — все. В 1996 году депутаты Верховного Совета Беларуси задумали было затеять процедуру импичмента президента, но бацька уже тогда показал, что такое настоящий диктатор в авторитарном государстве: хрен вам, а не импичмент!

Янукович обошелся без закона об импичменте

Любопытно, что наш отечественный четвертый президент Виктор Янукович был лишен полномочий не по процедуре импичмента. 22 февраля 2014 года ВР проголосовала за постановление «О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины». У нас политическая целесообразность, увы, всегда идет впереди правовой. И хоть Виктор Федорович тот еще тип, накосячил изрядно и сам удрал из страны, с правовой точки зрения его отстранение от власти было не вполне правильным юридически.

Итак, о законе об импичменте президента Украины. Новшество ли это? Нет. В Конституции, которая является законом прямого действия, об импичменте сказано, в частности, в ст. 111: «Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления».

Дальше в статье описывается процедура в самых общих чертах: Рада большинством инициирует процедуру импичмента, создает специальную временную следственную комиссию, выводы которой рассматриваются снова-таки на заседании парламента. После чего решение должно быть принято тремя четвертями от конституционного состава Рады после проверки дела в Конституционном суде.

Кстати, Конституционный суд в декабре 2003 года вынес решение о том, что президент Украины во время исполнения полномочий не несет уголовной ответственности, и против него не может быть возбуждено уголовное дело.

Закон об импичменте: гонки популистов

Действительно, процедура прописана в Конституции в самых общих чертах, поэтому необходим закон об импичменте, четко ее регламентирующий: как формируются временные следственные комиссии, кто может в них войти, и масса других деталей. Но дело в том, что такой закон уже есть!

Вообще смешная получилась история: упрощенно говоря, партия Порошенко и партия Зеленского перед парламентскими выборами наперегонки старались застолбить тему импичмента. 8 апреля Порошенко заявил, что закон об импичменте ох как нужен. Спустя десять дней уже Зеленский сказал, что в случае победы на выборах непременно подаст соответствующий законопроект. Он победил, и 21 мая Андрей Богдан сказал, что проект уже практически готов.

Тем временем 6 июня Верховная Рада восьмого созыва принимает законопроект №1098 «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», в котором детально прописана процедура импичмента президента.

Закон подписывает тогдашний спикер ВР Андрей Парубий, затем документ отправляется на подпись к свежеизбранному президенту Зеленскому, и… и все. «Нужны всего две минуты, чтобы подписать закон», — сказал на заседании Рады Андрей Парубий. Вместо этого Рада принимает новый закон, «от Зеленского». В целом и за десять минут.

Не будем сейчас заниматься сравнением текстов законопроектов, скажем только, что в общих чертах они предусматривают одну и ту же процедуру импичмента. Но дело тут не в процедуре, а в эпическом популистском баттле.

Закон об импичменте: а как же регламент?

29 мая на брифинге тогдашний представитель президента в ВР и нынешний вице-спикер Руслан Стефанчук сказал, что президент не будет подписывать законы, которые принимались с нарушением процедуры.

Что же произошло 10 сентября, когда принимался закон об импичменте новой Радой? Спикер Разумков утверждает, что закон принят без нарушения регламента: «С этим вопросом нельзя было затягивать. Именно поэтому мы его принимали в рамках регламента и тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины». Тем временем «Европейская солидарность» и «Голос» заявили, что регламент был нарушен: ведь по нему нельзя принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов.

Но честно говоря, не так уж важно, что будет дальше. Потому что закон об импичменте — это очередной популистский выхлоп: много треска, толку чуть.