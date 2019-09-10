Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n126605-pogoda-v-ukraine-na-11-sentyabrya-sinoptiki-prognoziruut-solnce-i-teplo-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 11 сентября прогнозируется ясная и солнечная. Существенных осадков на ближайшие сутки не ожидается.

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Ночью столбики термометров покажут от 10° до 17° тепла. В светлую половину суток температура воздуха прогреется до 24−29° тепла. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 11 сентября ожидается теплая и солнечная. Температура ночью 12−14° выше нуля, днем 26−28° тепла.

Во Львове в среду без существенных осадков, погода будет радовать солнцем и теплом. Температура воздуха ночью 10−12° тепла, днем 26−28° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки Гидрометцентр обещает сухую и ясную погоду. Ночью температура воздуха прогреется до 15−17° с тепла, а днем 27−29° выше нуля.

В Днепре завтра будет тепло и ясно. Ночью температура воздуха прогреется до 12−14° выше нуля, днем прогнозируют 27−29° тепла по Цельсию.

В Харькове в среду прогнозируют сухую и солнечную погоду. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Карпатах 11 сентября ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха ночью 10−12° тепла, днем 25−28° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 сентября ожидается достаточно спокойная. В течение дня прогнозируют небольшие возмущения, магнитных бурь не ожидается.

Напомним, погода в Украине 10 сентября должна была быть облачной с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в части западных регионов. Температура воздуха днем ожидается 22−28°, на юге до 28°.