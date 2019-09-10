Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 11 сентября: синоптики прогнозируют солнце и тепло (КАРТА)

10 сен 2019, 18:54
999

Погода в Украине 11 сентября прогнозируется ясная и солнечная. Существенных осадков на ближайшие сутки не ожидается.

Loading...

Ночью столбики термометров покажут от 10° до 17° тепла. В светлую половину суток температура воздуха прогреется до 24−29° тепла. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 11 сентября ожидается теплая и солнечная. Температура ночью 12−14° выше нуля, днем 26−28° тепла.

Во Львове в среду без существенных осадков, погода будет радовать солнцем и теплом. Температура воздуха ночью 10−12° тепла, днем 26−28° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки Гидрометцентр обещает сухую и ясную погоду. Ночью температура воздуха прогреется до 15−17° с тепла, а днем 27−29° выше нуля.

В Днепре завтра будет тепло и ясно. Ночью температура воздуха прогреется до 12−14° выше нуля, днем прогнозируют 27−29° тепла по Цельсию.

В Харькове в среду прогнозируют сухую и солнечную погоду. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Карпатах 11 сентября ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха ночью 10−12° тепла, днем 25−28° выше нуля.

Погода в Украине на 11 сентября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 11 сентября ожидается достаточно спокойная. В течение дня прогнозируют небольшие возмущения, магнитных бурь не ожидается.

Геомагнитная обстановка в Киеве. Скриншот: Gismeteo

Напомним, погода в Украине 10 сентября должна была быть облачной с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в части западных регионов. Температура воздуха днем ожидается 22−28°, на юге до 28°.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

ГБР расследует дело против сотрудников СБУ, которые пытали задержанного

Следователи Государственного бюро расследований расследуют дело в отношении сотрудников Службы безопасности Украины, которые пытали задержанного гражданина в лесополосе и заставили его подписать процессуальные документы

Правовые новости
15:43
Новости партнеров
Загрузка...