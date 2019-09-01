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Знайти загублене: Apple планує випустити трекер для предметів. Фото: Itc

Знайти загублене: Apple планує випустити трекер для предметів (ФОТО)

1 вер 2019, 18:23
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Американська компанія Apple планує випустити трекер, який буде допомагати знаходити втрачені предмети. Для цього буде достатньо повісити «мітку» на потрібний предмет і тоді його місце розташування завжди буде під контролем.

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Трекер, імовірно, буде працювати на базі операційної системи iOS 13, яка вийде вже цього місяця. В основі нововведення виявиться Bluetooth. Про це повідомляє Naked Science, посилаючись на видання The Verge.

У разі втрати своєї речі, на якій встановлена ​​мітка, власник може зайти в програму і натиснути спеціальну кнопку, після чого трекер видасть гучний звук.

Також є варіант режиму пропажі. Так, коли інший власник iPhone знайде втрачений предмет, він отримає контакти господаря речі і зможе з ним зв’язатися.

Можливий дизайн трекера від Apple. Фото: Tile

Як варіант, можна встановити режим безпечного місця. Відповідно до цієї функції, якщо річ перебуває в безпечній зоні, повідомлення про зникнення приходити не будуть. Відстеження предмета буде підтримувати технологія доповненої реальності: під час сканування приміщення можна буде виявити втрачену річ.

Очікується, що трекери працюватимуть на змінних батарейках і, перш ніж повністю розрядитися, пристрій передасть останні дані про місцезнаходження предмета. Новинку, ймовірно, представлять на щорічній презентації Apple 10 вересня.

Нагадаємо, смартфони iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max вийдуть у вересні.


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