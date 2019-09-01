Найти утраченное: Apple планирует выпустить трекер для предметов. Фото: Itc

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Ракурс

Американская компания Apple планирует выпустить трекер, который будет помогать находить утраченные предметы. Для этого будет достаточно повесить «метку» на нужный предмет и тогда его местоположение всегда будет под контролем.

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Трекер, предположительно, будет работать на базе операционной системы iOS 13, которая выйдет уже в этом месяце. В основе нововведения окажется Bluetooth. Об этом сообщает Naked Science, ссылаясь на издание The Verge.

В случае потери своей вещи, на которой установлена метка, владелец может зайти в программу и нажать специальную кнопку, после чего трекер издаст громкий звук.

Также есть вариант режима пропажи. Так, когда другой владелец iPhone найдет утраченный предмет, он получит контакты хозяина вещи и сможет с ним связаться.

Как вариант, можно установить режим безопасного места. Согласно этой функции, если вещь находится в безопасной зоне, уведомления о пропаже приходить не будут. Отслеживание предмета будет поддерживать технология дополненной реальности: во время сканирования помещения можно будет обнаружить потерянную вещь.

Ожидается, что трекеры будут работать на сменных батарейках и, прежде чем полностью разрядится, устройство передаст последние данные о местоположении предмета. Новинку, вероятно, представят на ежегодной презентации Apple 10 сентября.

Напомним, смартфоны iPhone 11 Proи iPhone 11 ProMax выйдут в сентябре.