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Ракурс
Зеленский встретился с Пенсом: США продолжат поддерживать Украину. Фото: politeka

Зеленский встретился с Пенсом: США продолжат поддерживать Украину

1 сен 2019, 17:48
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, куда поехал на церемонию по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

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Во время встречи Пенс заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности, включая оккупированный полуостров Крым. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Пенса, США всегда будут плечом к плечу с Украиной, а обе страны связывают тесные отношения. В свою очередь Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, который ранее поздравил украинского лидера с победой.

Также президент Украины отметил, что хочет провести все необходимые главные реформы в стране уже в течение первого года, а не растягивать новшества на пять лет президентского срока.

Отметим, что в Варшаве с Зеленским должен был встретиться Трамп, но президент США отменил поездку из-за надвигающегося на Штаты урагана.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский отправился в Варшаву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 1 сентября.


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