Зеленский встретился с Пенсом: США продолжат поддерживать Украину. Фото: politeka

https://racurs.ua/n126190-zelenskiy-vstretilsya-s-pensom-ssha-prodoljat-podderjivat-ukrainu.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, куда поехал на церемонию по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Loading...

Во время встречи Пенс заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности, включая оккупированный полуостров Крым. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Пенса, США всегда будут плечом к плечу с Украиной, а обе страны связывают тесные отношения. В свою очередь Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, который ранее поздравил украинского лидера с победой.

Также президент Украины отметил, что хочет провести все необходимые главные реформы в стране уже в течение первого года, а не растягивать новшества на пять лет президентского срока.

Отметим, что в Варшаве с Зеленским должен был встретиться Трамп, но президент США отменил поездку из-за надвигающегося на Штаты урагана.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский отправился в Варшаву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 1 сентября.