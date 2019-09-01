Светодиодный экран упал на слушателей концерта в Германии, десятки раненых. Фото: ВладТайм

https://racurs.ua/n126189-svetodiodnyy-ekran-upal-na-slushateley-koncerta-v-germanii-desyatki-ranenyh-foto.html

Ракурс

Светодиодный экран упал на зрителей во время выступления рэперов Marteria и Casper в Германии. На концерт пришли около 18 тыс. слушателей.

Loading...

В результате инцидента три десятка человек получили травмы разной степени тяжести. У двоих пострадавших врачи обнаружили тяжелые ранения. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

На месте происшествия, кроме 28 пострадавших, около 150 зрителей получили легкие травмы. Врачи из бригад скорой помощи оказали им медицинскую помощь.

Отмечается, что во время концерта в Эссене на западе Германии была сильная гроза, однако музыканты решили продолжить выступление на сцене под открытым небом. Уже после падения экрана было решено остановить концерт.

Правоохранители начали расследование с целью установить причину падения экрана. Место происшествия оцепили до выяснения обстоятельств.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Индии на группу хижин упала 23-метровая стена. По меньшей мере в результате трагического инцидента погибли 16 человек.