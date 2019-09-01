Світлодіодний екран впав на слухачів концерту в Німеччині, десятки поранених. Фото: ВладТайм

https://racurs.ua/ua/n126189-svitlodiodnyy-ekran-vpav-na-sluhachiv-koncertu-v-nimechchyni-desyatky-poranenyh-foto.html

Ракурс

Світлодіодний екран впав на глядачів під час виступу реперів Marteria і Casper в Німеччині. На концерт прийшли близько 18 тис. слухачів.

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В результаті інциденту три десятки осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. У двох постраждалих лікарі виявили важкі поранення. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

На місці події, крім 28 постраждалих, близько 150 глядачів отримали легкі травми. Лікарі з бригад швидкої допомоги надали їм медичну допомогу.

Зазначається, що під час концерту в Ессені на заході Німеччини була сильна гроза, однак музиканти вирішили продовжити виступ на сцені під відкритим небом. Вже після падіння екрану було вирішено зупинити концерт.

Правоохоронці почали розслідування з метою встановити причину падіння екрану. Місце події оточили до з’ясування обставин.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Індії на групу хатин впала 23-метрова стіна. Щонайменше в результаті трагічного інциденту загинули 16 осіб